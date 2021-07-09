В командовании учений Sea Breeze рассказали о радиопереговорах с кораблями России

Представитель командования Sea Breeze рассказал о радиопереговорах с кораблями России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель командования учений Sea Breeze 2021 коммандер военно-морских сил Соединенных Штатов Америки Джон Джонс рассказал, что участники маневров проводили радиообмен с российскими военными кораблями.

- В ходе учений Sea Breeze было по меньшей мере два случая переговоров с военными кораблями, не участвующими в учениях. Все эти коммуникации осуществлялись в штатном и профессиональном порядке, — цитирует Джонса ТАСС.

Так он ответил на вопрос о каналах коммуникации военных России и стран Североатлантического альянса в зоне, где проводятся учения.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джон Кирби заявил, что Россия никак не препятствует проведению военных учений Sea Breeze 2021. Он отметил, что маневры проходят "вполне хорошо", и активная фаза учений продолжается.

8 июля появилась информация, что Черноморский флот приступил к отслеживанию действий военно-транспортного судна ВМС Соединенных Штатов Америки, которое зашло в Черное море.