Доклинические исследования вакцины от коронавируса "Мир-19" завершены

Завершились доклинические исследования российской вакцины от коронавируса "Мир-19" Фото: ИВАНОВА Диана

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассказали о завершении доклинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции "Мир-19".

- В июне 2021 года доклинические исследования вакцинного препарата были полностью успешно завершены. В доклинических исследованиях доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцинного препарата, — цитирует пресс-службу ФМБА ТАСС.

Отмечается, что агентство полностью готово к клиническим испытаниям и приступит к ним в ближайшее время.

ФМБА получило патент на "Мир-19" в апреле 2021 года. Отмечалось также, что препарат можно вводить ингаляционно или через нос, а название "Мир" расшифровывается как "малая интерферирующая РНК". Он безопасен для человека, не влияет на геном и иммунитет, и при этом эффективно предотвращает развитие тяжёлых форм вируса, поскольку "выключает" копирование вируса.