Депутат Нилов прокомментировал предложение разместить на кассах аптек перечень антиковидных средств

В ГД поддержали идею о размещении на аптечных кассах перечня лекарств от COVID-19 Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал инициативу о размещении в кассовых зонах аптек перечня медикаментов, утвержденных Минздравом для борьбы с коронавирусом.

«В любом случае назначает лечение врач. Будет список, эта информация будет полезна, значит, отношусь положительно», — цитирует политика RT.

Нилов добавил, что главная задача – избежать самолечения пациентов. Такой подход может привести только к ухудшению самочувствия пациентов.

«При симптомах, которые не имеют отношения к коронавирусу, мнительные люди начнут воспринимать эти симптомы как возникшую болезнь и начнут массово закупать и употреблять сильные препараты тогда, когда это не нужно. Есть определённые методики, есть рекомендации, и врач должен назначать, учитывая особенности организма, историю болезни», - подчеркнул депутат.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил размещать в зонах аптечных касс перечни медикаментов против ковида, которые утверждены Минздравом РФ. Политик уверен, что это поможет бороться с недобросовестностью некоторых работников аптечных пунктов, передает телеканал «360».

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обнародовал статистику по темпам вакцинации от коронавируса в России. Оказалось, что за минувшую неделю этот показатель вырос в 1,8 раз, передает ФАН.