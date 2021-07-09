США внесли в черный список три компании и трех физлиц из России

Соединенные Штаты внесли в черный список три компании и трех физических лиц из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство торговли Соединенных Штатов Америки сообщило, что Вашингтон внес в черный список 34 иностранных компаний, среди которых три организации и три физических лица из России.

Отмечается, что их внесли в черный список "за попытки поставок американских электронных компонентов, возможно, для российских оборонных программ".

В список попали ООО "Тесон", ООО "ТРЕЙД-КОМПОНЕНТ" и Группа компаний "Радиант". Также санкции наложены на бизнесменов Андрея Кузнецова, Дмитрия Кравченко и Маргариту Кузнецову. Также в списке оказались более десяти компаний из Китая.

Если компания попадает в черный список, это значит, что в дальнейшем американским компаниям, которые хотят работать с ней, придется получать специальную лицензию.

В конце 2020 года в черный список попали две российские компании: "Космос комплект" и "Совтест комп". Тогда Минторг США также "выделил" предприятия из Германии, Франции, Италии, Болгарии, а также Мальты, Объединенных Арабских Эмиратов и Пакистана.