Глава Минпромторга России Денис Мантуров оценил темпы восстановления станкостроения на Кубани

Министр промышленности и торговли РФ посетил стенд Кубани на международной выставке «Иннопром». Делегацию Краснодарского края на международной выставке возглавляет вице-губернатор Александр Руппель. Он сообщил, что в этом году промышленный потенциал региона представляют 17 ведущих предприятий Кубани. В их числе Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС). В 2016 году по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева разработали план восстановления отрасли станкостроения в крае на базе завода им. Седина. Для предприятия-банкрота нашли инвестора. Преемником стал ЮЗТС.

«В 2018 году на «Иннопроме» мы презентовали проект восстановления станкостроительной отрасли в крае на базе бывшего завода им. Седина. Сегодня возрожденное предприятие уже представляет свои современные высокоточные центры и делится планами по освоению новых видов востребованных на рынке станков», – сообщил Александр Руппель.

В настоящее время Южный завод тяжелого станкостроения наладил серийное производство для оборонной, нефтяной, судостроительной промышленности, а также энергетического машиностроения. Директор ЮЗТС Юрий Коваль отметил, что за 2019 год выручка завода выросла на 270%, за 2020 год – на 300%. План на 2021 год – вырасти еще на 60%.

Также на выставке представлены производители систем видеонаблюдения, газового, радиоэлектронного оборудования, металлургической продукции, сельхозтехники, оборудования для пищеблоков.

Напомним, международная промышленная выставка «Иннопром» проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в одиннадцатый раз. Участвуют порядка 12 тыс. российских и международных представителей бизнеса, власти. Около 450 иностранных гостей.