Россиянин предстанет перед судом за публикацию фотографии Гитлера в "Банке Памяти"

Житель Оренбургской области предстанет перед судом за публикацию фотографии Гитлера в "Банке Памяти" Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель города Орск Оренбургской области предстанет перед судом за публикацию фотографии Адольфа Гитлера на сайте "Банк Памяти". Мужчину обвиняют в реабилитации нацизма.

Следствие установило, что не позднее 28 апреля 2021 года мужчина с помощью приложения одной из соцсетей отправил на сайт "Банк Памяти" заявку с фотографией лидера Третьего Рейха Адольфа Гитлера для ее дальнейшей трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами ВОВ.

Выводы следствия основываются на комплексе доказательств, куда входят портретная судебная экспертиза, осмотр компьютерной техники и показания свидетелей, в числе которых представители научного сообщества. Обвиняемый вину в содеянном признал полностью и раскаялся.

Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело будет передано в Оренбургский областной суд для рассмотрения по существу.

В конце апреля 2021 года в Иркутске следователи, сотрудники ФСБ и полицейские задержали двух местных жителей 17 и 32 лет, которых подозревают в реабилитации нацизма. Во версии следствия, в мае 2020 года эти мужчины разместили на сайте "Банк памяти" в Интернете фотографии нацистских преступников для их дальнейшей трансляции на сайте "Бессмертный полк онлайн".