Россияне потеряли 2,9 миллиарда рублей от действий кибермошенников за три месяца Фото: Анастасия Осипова

Россияне за первые три месяца 2021 года потеряли от действия кибермошенников около 2,9 миллиарда рублей, следует из отчета Банка России.

Потери по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросли почти в 1,6 раза. При этом банки компенсировали клиентам чуть более 7% от всех похищенных мошенниками средств, сообщается на сайте Центробанка.

За указанный период киберпреступники совершили свыше 237 тысяч мошеннических операций – это на 40% больше, чем в четвертом квартале 2020 года. Как полагают специалисты ЦБ, рост числа кибермошенничеств связан с тем, что все больше граждан предпочитает использовать дистанционный формат получения услуг.

Регулятор отмечает потерю актуальности среди преступников легенды «Звонок из банка». По данным ЦБ, теперь злоумышленники чаще звонят от имени представителей правоохранительных органов или органов государственной власти.

Как писал сайт kp.ru, в начале июля 2021 МВД России выявило новый способ дистанционного хищения денег со счетов россиян.