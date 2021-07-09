Мария Захарова ответила на слова посла США о сокращении сотрудников дипмиссии в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова посла Соединенных Штатов Джона Салливана о численности персонала американского дипломатической миссии в РФ.

Ранее Салливан сообщил, что после 1 августа в американском посольстве останется работать 120 человек. Таким образом, с 2016 года штат сотрудников сократится в десять раз.

- А сотрудников, которые могли бы заниматься визовыми вопросами, среди них так и нет? — написала Захарова у себя в Telegram.

Напомним, Россия в качестве ответных мер на рестрикции запретила США нанимать на работу в дипмиссии россиян и граждан других стран. К 1 августа состав дипмиссии должен соответствовать новым требованиям.

Ранее Мария Захарова прокомментировала заявления Белого дома о новых санкциях против России, отметив, что за ними последует "закономерный ответ". По ее мнению, Вашингтон использует надуманный предлог, чтобы надавить на более сильных в экономическом отношении конкурентов.