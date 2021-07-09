Опрос: большинство украинцев разочарованы политическим курсом страны

Опрос показал, что большинство украинцев разочарованы политикой страны Фото: REUTERS

Согласно итогам опроса, 62,4 процента украинцев разочаровались в политическом курсе своей страны. Исследование проводил центр Socis.

Еще 26,4 процента считают, что события в стране развиваются в правильном направлении. 11,3 процента респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

При этом 58,8 процента опрошенных сообщили, что их уровень жизни во время президентства Владимира Зеленского упал. 32,2 процента украинцев заявили, что их жизнь никак не изменилась. Только 7,2 процента указали, что их уровень жизни стал выше.

32,2 процента заметили ухудшение ситуации с коррупцией в стране. На улучшение в борьбе с ней указали 18,7 процента украинцев. При этом 45,5 процента не заметили никаких изменений.

Ранее опрос показал, что большинство граждан Украины считают действующего президента страны Владимира Зеленского дилетантом. Участники исследования отвечали на вопрос "Как бы вы оценили в целом нынешнюю власть президента Владимира Зеленского?". 57,1% респондентов выбрали ответ "непрофессиональная, дилетантская". Еще 16,3% украинцев считают ее "популистской". Только 12,1% респондентов ответили "профессиональной".