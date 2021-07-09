Опрос выявил самые популярные «эко-привычки» москвичей

AliExpress Россия выяснила самые популярные «эко-привычки» москвичей Фото: Дарья НАУМЕЦ

AliExpress Россия и проект лояльности «Город» провели исследование «экологических» привычек жителей Москвы. Оказалось, что более трети москвичей предпочитают сортировать и утилизировать мусор.

Сортировка отходов – одна из самых популярных «эко-привычек» столичных жителей: ее придерживаются 34% опрошенных, при этом 41% всегда утилизирует опасные отходы, такие как батарейки и лампочки.

Около половины респондентов – 48% – выбрасывают отсортированные отходы в контейнеры на придомовых площадках. Еще 12% опрошенных отвозят отходы в пункты приемы вторичного сырья.

Популярны у москвичей и сумки-шоперы. Так, при походе в супермаркеты 75% обязательно берут с собой этот аксессуар. Как отмечается в исследовании, продажи этого товара выросли в июне 2021 в 1,2 раза, при этом столичные клиенты готовы отдать за него от 200 до 500 рублей.

Спрос на ланч-боксы среди москвичей также вырос. Чаще всего они покупают модели из термопластика, имеющие несколько отсеков и изоляционный мешок: в таких можно греть еду в микроволновой печи. Согласно исследованию, на них тратят от 300 до 800 рублей. Кроме того, популярны ланч-боксы с подогревом и встроенными паровыми системами нагревания, за которые москвичи готовы заплатить от 900 до 1,7 тысячи рублей.

Почти у половины жителей столицы – 45% – используют при прогулках и походах многоразовые бутылки или контейнеры. Еще 15% при взвешивании овощей или фруктов используют многоразовые мешки, а 17% – приобретают емкости для бытовой химии.

Также растет спрос на энергосберегающие лампочки, популярность которых выросла в 3,1 раза. Москвичи предпочитают умные светодиодные модели с функцией настройки типа освещения – за них отдают в среднем до 800 рублей. Помимо этого, вырос спрос и на светодиодные солнечные лампы, в основном уличные светильники и садовые гирлянды. Эти товары московские клиенты покупают за 450 – 2 тысячи рублей.

Как показало исследование, проблемы экологии интересуют 70% опрошенных, при этом 60% из них начали формировать «эко-привычки» более двух лет назад.