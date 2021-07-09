Минюст России включил шесть организаций в список нежелательных НПО

Министерство юстиции России включило "Фонд Ходорковского" в список нежелательных НПО Фото: REUTERS

Министерство юстиции России включило шесть иностранных и международных неправительственных организаций в список нежелательных, включая "Фонд Ходорковского". Об этом сообщил сайт ведомства.

Также в список вошли Spolecnost Svobody Informace, Z.S. ("Компания свободы информации, з.с.", "Общество свободы информации, з.с.") из Чехии, European Choice ("Европейский выбор") из Франции, а также Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд") и Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России") из Великобритании.

Напомним, 30 июня Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность четырех иностранных неправительственных организаций, в числе которых "Фонд Ходорковского"*. В результате проверок было установлено, что деятельность этих НПО "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ