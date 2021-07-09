Эпидемиолог сообщил об опасности штамма "дельта" для молодых людей

В Роспотребнадзоре сообщили об угрозе штамма "дельта" для молодых людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что штамм "дельта" чаще всего поражает молодых людей.

- «Дельта» вообще помолодел, самая уязвимая категория — 14-29 лет. Если мы говорили весной, что 65+ (самая уязвимая группа для нового штамма), сейчас это мобильные лица и дети. Мы отмечаем семейные очаги, когда вместе с детьми болеют родители, и наоборот, — приводит слова специалиста "Говорит Москва".

Горелов также сообщил, что в каждом третьем случае заражения штаммом "дельта" наблюдается кишечное расстройство.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что россияне, которые возвращаются в РФ с штаммом коронавируса "дельта", привозят его из Европы, Соединенных Штатов и с Мальдив. Она отметила, что в Европе распространение штамма достигло уже от 70 до 90% среди всех вариантов коронавируса.