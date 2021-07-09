Голикова: из-за штамма "дельта" смертность в России выросла на 13,9% в июне

Татьяна Голикова сообщила, что из-за штамма "дельта" смертность в России выросла на 13,9% в июне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России выросла на 13,9% в июне из-за штамма коронавирусной инфекции "дельта".

- По оперативным данным, в июне 2021 года в связи с резким подъемом заболеваемости, вызванным распространением нового штамма коронавирусной инфекции "дельта", смертность по сравнению с июнем прошлого года возросла на 13,9%, — сказала она.

Она добавила, что майские показатели смертности снизились на 3,6%, если сравнивать их с апрелем 2021 года.

Напомним, в России 8 июля 2021 было выявлено 24 818 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Новые случаи заражения зафиксированы во всех регионах страны, у 11,9% заболевших коронавирус протекал бессимптомно. Также было выявлено 734 летальных исхода. В связи с выздоровлением выписаны 21 336 человек.