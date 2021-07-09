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В мире9 июля 2021 20:20

Число погибших при обрушении здания во Флориде выросло до 78

Пока установлены личности только 47 жертв
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Число погибших при обрушении здания во Флориде достигло 78

Число погибших при обрушении здания во Флориде достигло 78

Фото: REUTERS

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава сообщил, что число погибших при обрушении жилого дома в штате Флорида выросло до 78. Работники спасательных служб извлекли из-под обломков еще 14 тел.

- Мы извлекли еще 14 жертв трагедии. Таким образом, общее число подтвержденных смертей составляет 78, — сообщила Кава на своей пресс-конференции.

Также она рассказала, что на данный момент установлены личности 47 жертв.

Напомним, 12-этажное строение в районе 88-улицы и Коллинз Авеню в городе Серфсайд рухнуло в ночь на 24 июня. В первый же день спасательно-поисковых работ из-под завалов удалось спасти 37 человек. Разбор завалов продолжается, однако шансы найти живых людей спустя столько дней после ЧП практически нет. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.