В России опробуют механизм проактивного уведомления о новых единовременных выплатах через госуслуги

Минцифры и Минтруд опробуют механизм проактивного уведомления о новых единовременных выплатах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минцифры и Минтруд с 11 июля 2021 года опробуют механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

- По предыдущим социальным выплатам у нас накопился достаточный объем информации, поэтому мы совместно с Минтрудом решили опробовать новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах, — сообщил министр.

Портал сам заполнит заявление о выплате на школьников и отправит пользователю портала госуслуг приглашение зайти в личный кабинет. После этого россиянин сможет проверить корректность данных и отправить заявление в ПФР.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по десять тысяч рублей с августа по декабрь текущего 2021 года. Выплаты буду произведены одному из родителей или опекунов детей в возрасте от шести до 18 лет при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября текущего года, а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучают по основным общеобразовательным программам.