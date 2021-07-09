Белый дом не имеет данных о причастности властей России к кибератакам на США

В Белом доме заявили об отсутствии данных о причасти властей России к кибератакам на США Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американских властей нет информации о причастности правительства России к кибератакам на Соединенные Штаты.

- Мы знаем, что (хакерская группировка) REvil действует в России и других странах. Мы не получали дополнительной или новой информации о том, что правительство РФ направляло эти атаки, — сказала Псаки на брифинге.

Она подтвердила, что Соединенные Штаты и Россия по-прежнему планируют провести переговоры по кибербезопасности на следующей неделе.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Джозефом Байденом. Президент США затронул тему продолжающихся кибератак с использованием вирусов-вымогателей, которые произошли на территории США. Американский лидер призвал российские власти пресечь деятельность хакеров, действующих на территории России. Байден заявил, что американские власти предпримут все меры для защиты народа и инфраструктуры Соединенных Штатов перед киберугрозой.