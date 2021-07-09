Путин обратил внимание Байдена на то, что за последний месяц США не обращались к РФ по поводу кибератак

Владимир Путин сообщил Джо Байдену, что за последний месяц США не обращались к РФ по поводу кибератак Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с американским коллегой Джозефом Байденом сообщил, что за последний месяц Соединенные Штаты не обращались к РФ по поводу кибератак. Об рассказали в Кремле.

- Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам. Вместе с тем, с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, — говорится в сообщении Кремля.

Напомним, 9 июля Владимир Путин провел телефонные переговоры с Джозефом Байденом. Президент США затронул тему продолжающихся кибератак с использованием вирусов-вымогателей, которые произошли на территории США. Американский лидер призвал российские власти пресечь деятельность хакеров, действующих на территории России. Байден заявил, что американские власти предпримут все меры для защиты народа и инфраструктуры Соединенных Штатов перед киберугрозой.