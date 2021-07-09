Путин выразил соболезнования Байдену в связи в связи с обрушением дома во Флориде

Владимир Путин выразил соболезнования Джо Байдену в связи с происшествием во Флориде Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования американскому коллеге Джозефу Байдену в связи с происшествием во Флориде, где обрушился жилой дом. Об этом сообщил Кремль.

- Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида), повлекшего многочисленные жертвы, — гласит текст сообщения Кремля.

Напомним, 9 июля Владимир Путин провел телефонные переговоры с Джозефом Байденом. Лидеры двух стран обсудили тему кибербезопасности, а также высоко оценили работу команд двух стран по вопросу Сирии после саммита в Женеве.

Напомним, 12-этажное строение в районе 88-улицы и Коллинз Авеню в городе Серфсайд рухнуло в ночь на 24 июня. В первый же день спасательно-поисковых работ из-под завалов удалось спасти 37 человек. Разбор завалов продолжается, однако шансы найти живых людей спустя столько дней после ЧП практически нет. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших. По последним данным, число погибших выросло до 78.