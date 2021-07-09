Полиция Колумбии считает, что покушение на президента Гаити готовили больше месяца

Полиция Колумбии сообщила, что покушение на президента Гаити готовили больше месяца Фото: REUTERS

Колумбийская полиция считает, что подготовка покушения на президента Гаити Жовенеля Моиза заняла у преступников больше месяца.

- Мы уже располагаем первоначальной информацией о маршрутах и датах поездок некоторых из них, о том, какие авиакомпании они использовали. Информация была передана не только в Гаити, но и в Доминиканскую Республику, куда они прилетали, чтобы попасть в Гаити, — сообщил глава полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас.

В операции против Моиза участвовали 15 опознанных колумбийцев, трое из которых были ликвидированы. Шестеро из них, двое из которых были нейтрализованы, являются бывшими военными Колумбии.

Также, по сообщениям полиции, основная группа колумбийцев прибыли на Гаити еще 6 июня.

Ранее Национальная полиция Гаити сообщила, что правоохранители страны задержали 19 подозреваемых в убийстве Жовенеля Моиза. Из них 17 колумбийцев и два гражданина Соединенных Штатов гаитянского происхождения.

Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции в среду, 7 июля. В результате нападения пострадала и жена президента Мартин Моиз, женщина находится в критическом состоянии.