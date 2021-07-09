Титов предложил выдавать QR-коды после прививки первым компонентом вакцины от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил выдавать QR-коды после прививки первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом он написал в пятницу, 9 июля, на своей странице в социальной сети Facebook.

Бизнес-омбудсмен отметил, что для обеспечения надежной защиты и выработки коллективного иммунитета, по информации большинства медиков и биологов, достаточно одного компонента вакцины. Вторая доза препарата должна закрепить результат.

- Для поощрения вакцинации необходим немедленный эффект уже сейчас, а не через три недели. Такая простая мера поможет ресторанному и гостиничному бизнесу, позволит избежать простоев и снижения потока клиентов. Кроме того, это даст возможность людям поехать в долгожданный отпуск, провести время с детьми, поправить здоровье, - написал Борис Титов.

Он также призвал допустить на российский рынок иностранные вакцины от коронавируса, которые получили одобрение Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, накануне московский мэр Сергей Собянин принял указ, в соответствии с которым с 28 июня 2021 года посещать места общепита в столице могут только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест. При этом до августа летние веранды и сезонные кафе на территории Москвы открыты для посещения без предъявления QR-кодов, которые свидетельствуют о защите от коронавируса.