Вице-премьер Украины: страна вступит в НАТО, когда будет равным партнером для альянса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина вступит в Североатлантический альянс, когда будет равным для него партнером. Об этом в пятницу, 9 июля, заявил украинский вице-премьер Алексей Резников.

- Не имеет значения - завтра мы зайдем в Европейский союз, послезавтра мы зайдем в НАТО. Мы зайдем туда только тогда, когда Украина будет равным партнером альянсу, и мы будем понимать, что опыт нашей украинской армии вам будет важен, - сказал политик в эфире телеканала «Украина 24».

Напомним, в 2014 году украинская Верховная рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны, а в 2019 году парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс государства в Евросоюз и НАТО.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне специальный представитель генерального секретаря Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай сказал, что реформы Украины не гарантируют вступления данного государства в НАТО.