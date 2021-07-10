Захарова рекомендовала США переключиться с «русской угрозы» на пришельцев Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала «русское досье» стабильным компонентом внутренней политики США и рекомендовала американцам переключиться с «русской угрозы» на пришельцев. Об этом дипломат написала в пятницу, 9 июля, в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию вокруг ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона.

Накануне Карлсон заявил, что Агентство национальной безопасности, по данным его источника, имеет доступ к переписке ведущего по почти и намерено «с помощью утечки данной переписке закрыть телепрограмму «Сегодня вечером с Такером Карлсоном». АНБ обвинения опровергло, заявив, что Карлсон никогда не был объектом наблюдения.

- История не стоила бы и внимания, если к этому грязному американскому белью опять зачем-то не подкинули бы тезис о «русское угрозе». Якобы Карлсон хотел взять интервью у президента РФ, поэтому и попал под наблюдением. Журналист заявил, что у АНБ были планы выставить его «рупором Кремля». В худших традициях маккартизма «русское досье» стало стабильным компонентом внутриполитической жизни Штатов. Плохо у ребят с фантазией. Пора переключаться на пришельцев и НЛО, - написала Мария Захарова.

Накануне представитель МИД России заявила, что американские власти используют санкции для решения проблем собственной неконкурентоспособности.