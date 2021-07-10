Делегация Украины выдвинула ультиматум для переговоров по Донбассу Фото: REUTERS

Украинская сторона отказывается вести переговоры в трехсторонней контактной группе по Донбассу, пока в них принимает участие представительница со стороны самопровозглашенной ДНР Майя Пирогова. Об этом в пятницу, 9 июля, заявил член украинской делегации Денис Казанский.

Накануне по этой же причине киевские представители ушли с заседания во время отчета политической подгруппы. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках обвинили Украину в срыве переговоров.

- Пирогову приводят для провокации. Позиция Киева проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить, - сказал Денис Казанский в эфире телеканала «Наш».

Украинская делегация в трёхсторонней контактной группе по Донбассу не первый раз просит исключить Пирогову, накануне об этом говорил глава делегации Киева Леонид Кравчук. Спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин призвал Киев не усугублять ситуацию и сделать все, чтобы реализовать минские договоренности.