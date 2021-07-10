Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB», прогноз остается стабильным. Об этом в пятницу, 9 июля, говорится в сообщении пресс-службы агентства.

- Кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне «BBB» отражает надежную макроэкономическую политику этого государства, его устойчивый уровень внешнего фискального баланса, а также наиболее низкий уровень государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукты в группе государств-аналогов, - говорится в сообщении.

Несмотря на это, данным факторам в анализе специалистов агентства противопоставляются «геополитический риск, слабое государственное управление, низкий потенциальный рост валового внутреннего продукта и высокая сырьевая зависимость».

Как сообщал сайт kp.ru, Fitch впервые повысило рейтинг нашего государства с уровня «BBB-» до «BBB» летом 2019 года. С тех пор агентство неоднократно подтверждало кредитный рейтинг России на данном уровне.