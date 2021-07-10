Посол Антонов назвал конфронтационным шагом новые санкции США против компаний РФ Фото: REUTERS

Решение американского министерства торговли о введении новых санкций против российских компаний является конфронтационным шагом со стороны США. Об этом в пятницу, 9 июля, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводят на официальной странице дипмиссии в социальной сети Facebook.

- Это очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий американской стороны по ограничению доступа российских компаний к высокоточным технологиям из-за рубежа. Это в корне контрастирует с заявлениями властей США о необходимости нормализации отношений с РФ, - сказал дипломат.

Анатолий Антонов объяснил, что речь идет об экспортно-контрольных перечнях, в которые попали московские фирмы, занимающиеся микроэлектроникой. США снова не предоставили никакой конкретики относительно того, какие нарушения они выявили. По словам российского посла, такой подход не выдерживает критики.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня американское министерство торговли добавило в свой черный список шесть физических и юридических лиц из России.