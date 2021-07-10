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Экономика10 июля 2021 0:46

Минфин позитивно оценил подтверждение рейтинга РФ агентством Fitch на уровне «BBB»

Подтверждение рейтинга показывает эффективность макроэкономической политики России
Ксения АНУФРИЕВА
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Минфин позитивно оценил подтверждение рейтинга РФ агентством Fitch на уровне «BBB»

Минфин позитивно оценил подтверждение рейтинга РФ агентством Fitch на уровне «BBB»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское министерство финансов позитивно оценило подтверждение суверенного кредитного рейтинга РФ международным агентством Fitch на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Об этом в субботу, 10 июля, сказал глава ведомства Антон Силуанов в ходе беседы с журналистами.

- Агентство Fitch Ratings отмечает, что текущее состояние платежного баланса России, значительные накопленные фискальные резервы и сбалансированное бюджетное планирование позволяют экономике государства эффективно абсорбировать потенциальные внешние шоки, - отметил министр финансов.

Антон Силуанов добавил, что последовательное подтверждение кредитного рейтинга России агентством Fitch на уровне «BBB», а также другими агентствами «большой тройки» свидетельствует об успешности проводимой правительством макроэкономической политики в государстве.

Как писал сайт kp.ru, сегодня рейтинговое агентство Fitch в очередной раз подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг нашего государства в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB» со стабильным прогнозом.