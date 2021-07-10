Последние новости на утро 10 июля 2021: В ООН подтвердили получение письма от властей Гаити с просьбой направить войска

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 10 июля 2021 года. В ООН заявили, что уже получили письмо от властей Гаити с просьбой направить войска в республику. Сейчас оно подробно изучается, поскольку окончательное решение будет принято Советом Безопасности, завили РИА Новости в офисе генсекретаря организации. Ранее власти Гаити обратились к ООН с просьбой направить войска для помощи в обеспечении безопасности страны, в частности ключевых объектов инфраструктуры, после убийства президента Жовенеля Моиза. Власти Гаити обратилось к США с просьбой направить в страну американские войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры республики после убийства президента Жовенеля Моиза. При этом отмечается, что запрос Гаити к США касается ограниченного числа военнослужащих, приблизительно речь идет о выделении республике 500 человек.

Температура воздуха в Кувейте за последние несколько дней бьет рекордные даже для этой ближневосточной страны показатели: 53,3 градуса Цельсия в тени и 70 градусов Цельсия на солнце. В этом году лето в эмирате выдалось одним из самых жарких за последние примерно 70 лет.

Лето 2021 года, по прогнозам синоптиков, обещает быть аномально жарким. В такую погоду не по себе становится не только людям, но и технике, в том числе автомобилям. В ГИБДД водителей предупреждают, что высокая температура может представлять опасность для автомобилистов. В ведомстве рассказали, как избежать перегрева транспорта.

Разногласия между Украиной и Германией по поводу реализации проекта "Северный поток - 2" могут быть улажены. Несколько возможных вариантов решения этого вопроса представлены в материале немецкого журнала Spiegel. В первом из них речь идет о возможности предоставления Киеву компенсации в случае утраты роли транзитера газа.

Российский президент Владимир Путин поздравил выпускников высших учебных заведений с успешным завершением обучения, сообщив, что верит в будущие победы молодых специалистов. Глава государства заверил, что в России для них открыты все дороги.

Доктор Мясников: Коллективный иммунитет нужен непривитым, а пока давайте каждый заботиться о себе лично. Как часто нам придется прививаться, когда на самом деле нужны тесты на антитела и из-за чего в России так много ложноотрицательных ПЦР-тестов, рассказал известный врач и телеведущий в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Стало известно, о чем Владимир Путин говорил с Джо Байденом по телефону. Лидеры двух стран связались после того, как Совбез ООН единогласно принял резолюцию о гуманитарной помощи Сирии.