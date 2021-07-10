Политолог рассказал о "зерновом проклятии" на Украине Фото: REUTERS

Открытие рынка земли и «зерновое проклятие» в дальнейшем приведут к сокращению населения на Украине. Такое заявление сделал политолог, директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев, уточнив, что при сохранении тренда, который наблюдался в последние годы, население незалежной будет уменьшаться, поскольку оно будет «просто не нужно».

Карасев заявляет, что в том случае, если Украина деиндустриализируется, то ей не нужны будут заводы, самолето и авиастроение. «Машиностроение уже почти загнулось, мы его довели до ручки, автомобилестроение мы уже убили окончательно. Значит, уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 миллионов», – отметил он в эфире телеканала «Наш».

По его словам, реформа образования на Украине стала причиной сокращения количества вузов и недостатка специалистов. Как он считает, закон о земле (об открытии рынка земли) – «это не закон о животноводстве, это зерновое хозяйстве», а «зерновое проклятие»

«Дальше мы берем сельскохозяйственное производство, это же понятно, что … Зерновое проклятие Украины, что главное тут – зерно, и поставлять его на рынок», – заявил политолог.

Как он полагает, этим будут заниматься крупные предприятия с развитыми технологиями и высокой автоматизацией, а это приведет к тому, что больше граждан будут покидать страну.

«Если такие тенденции будут продолжаться и дальше, и мы не получим людей с системным, глобальным пониманием того, что такое Украина и какое ее место в мире, оно конечно будет идти по тренду деградации», - заявил он, призвав развивать «тренд модернизации».

Напомним, ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко также раскритиковала новый закон о земле, указав на то, он позволит банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными угодьями и хищнически эксплуатировать их. По ее мнению, Украина потеряет 72 процента своей территории из-за нового закона.