Ученые: беременные заражаются коронавирусом в три раза чаще

Ученые: беременные заражаются коронавирусом втрое чаще Фото: Александр ГЛУЗ

Риск заболевания коронавирусной инфекцией у беременных в три раза выше, чем в среднем по популяции. К такому выводу пришли сотрудники Кемеровского государственного медицинского университета и Читинской государственной медицинской академии после проведения исследований течения COVID-19 у беременных, которые проживают на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (СФО и ДФО).

Как передает ТАСС, главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии в СФО Наталья Артымук сообщил, что в прошлом году в этих субъектах коронавирусной инфекцией заражались в 1 960 случаях на 100 тысяч населения. Однако, что касается беременных, то заболеваемость в этой группе составила 5 933 случая на 100 тысяч населения.

Исследование показало, что в 80 процентов случаев заболевание коронавирусом у беременных протекает бессимптомно или легко. Летальность составила 505 случаев на 100 тыс. человек, или 0,14 процента. Однако заболевшие коронавирусом беременные чаще проходили лечение в реанимационно-анестезиологических отделениях (3,5 процента), чем население в целом (2,2 процента). Тем не менее, аппараты ИВЛ для лечения применялись реже.

Кроме того, у беременных с коронавирусом в три раза чаще, чем у незаразившихся, происходили преждевременные роды, и в этих случаях почти в полтора раза чаще пришлось прибегать к кесареву сечению.

Напомним, ранее Минздрав России сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не опасна для беременных, и они могут прививаться от COVID-19.