В Афганистане заявили, что в их тюрьмах находятся россияне Фото: REUTERS

В афганских тюрьмах содержатся россияне. Об этом сообщил советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб.

Комментируя возможность сотрудничества Москвы и Кабула, Мохиб заявил, что в Афганистане «не ожидают от России какой-то специальной поддержки». По его словам, с афганской стороны хотят, чтобы «было общее понимание угроз, тогда каждый будет выполнять свою часть работы».

«У нас в заключении, например, находятся граждане России и граждане Центральной Азии. Вам же важно понять, почему эти люди пошли воевать и как это предотвратить в будущем», - заявил советник президента Афганистана в эфире «России 24».

Мохиб не стал уточнять, каким образом российские граждане попали в афганские тюрьмы, а также связаны ли они с какими-либо экстремистскими группировками, которые воюют на территории Афганистана.

Напомним, накануне правительственные силы Афганистана смогли остановить наступление боевиков радикального движения в Кандагаре. Однако, как писал сайт kp.ru, Кабул призывает Россию, Китай и Индию помочь в борьбе с терроризмом на их территории.