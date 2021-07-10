Экс-советник Порошенко рассказал о внезапном отказе Rolls-Royce оснастить украинские катера Фото: REUTERS

Британская компания Rolls-Royce отказалась поставлять Киеву комплектующие для десантно-штурмовых катеров «Кентавр». Об этом сообщил Юрий Бирюков, экс-советник бывшего президента Украины Петра Порошенко, отметив, что ситуация с постройкой этих судов «начинает походить на закрученный детектив».

«Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водометы на корабли. Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения», - написал он на своей странице в Facebook.

При этом Бирюков напомнил, что Rolls-Royce без проблем поставляет водометы для российских патрульных катеров - «Рапторов».

Экс-советник Порошенко также рассказал, что два уже построенных «Кентавра» не смогут передать украинскому флоту в течение двух лет из-за отсутствия подписанного приказа о создании комиссии по приемке.

«У причальной стенки уже два года стоят пять кораблей. Без движения. Детектив ли? Или саботаж?» – отметил он.

Первый катер типа «Кентавр» спустили на воду три года назад - в сентябре 2018 года. Эти суда оснащены системой залпового огня, а также двумя боевыми модулями с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами. Крое того, они способны развивать скорость 40 узлов и перевозить 36 морских пехотинцев со штатным вооружением.