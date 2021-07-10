Telegraph: Британия считает, что за ее авианосцем в Средиземноморье следила подлодка РФ

Британия считает, что за ее авианосцем в Средиземноморье следила подлодка РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Противолодочные морские вертолеты Merlin в составе авианосца Queen Elizabeth ВМС Великобритании во время своего прохода в Средиземном море сбросили в воду гидроакустические буи, считая, что за британским кораблем следят российские подлодки.

Как переедает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники, инцидент произошел 27 июня, спустя четыре дня после захода британского эсминца Defender в российские воды в Черном море.

Уточняется, что один из вертолетов был поднят в воздух с авианосца, а второй взлетел со вспомогательного судна обеспечения Fort Victoria. При этом издание не располагает информацией, были ли задействованы в этой операции фрегат Нидерландов Evertsen и американский эсминец типа DDG-51 «Эрли Бёрк» Sullivans.

В Минобороны Великобритании отказались отвечать на вопрос, имел ли место подобный инцидент. Однако в ведомстве сообщили, что принимают «серьезные меры» для защиты ударной группы. Источники издания заявляют, что российская подлодка класса «Варшавянка», которая якобы следила за британским авианосцем, вероятно, относится к Черноморскому флоту ВМФ РФ.

Авианосец Queen Elizabeth покинул военно-морскую базу ВМС Великобритании в Портсмуте 22 мая, после чего возглавил 28-недельный поход международной авианосной ударной группы с остановками в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре. В походе британское судно сопровождает девять кораблей с общей численностью экипажей 3,7 тысяч человек.

Напомним, 23 июня, Минобороны РФ сообщило о нарушении государственных границ в Черном море британским эсминцем Defender. Корабль подошел к мысу Фиолент в Крыму. После нескольких предупреждений российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу. Москва назвала эти действия провокацией.