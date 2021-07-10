Балтийский флот приступил к боевой стрельбе на плаву Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие морской пехоты Балтийского флота приступили к боевым стрельбам и вождению бронетранспортеров БТР-82А на плаву. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа, уточнив, что идет плановая подготовка экипажей.

Как сообщает пресс-служба, на сегодняшний день «в соединении морской пехоты Балтийского флота продолжается подготовка экипажей бронетранспортеров БТР-82а в рамках планового курса боевой подготовки».

Уточняется, что экипажи бронетранспортеров проходят курс подготовки поэтапно. Сам курс включает в себя вождение и выполнение боевых стрельб из вооружения боевых машин. Отмечается, что в общей сложности, в подготовки принимают участие более 50 экипажей.

«Подготовка проводится поэтапно – от одиночной подготовки механиков-водителей до выполнения задач отдельным экипажем совместно с десантом … В общей сложности, в мероприятии боевой подготовки принимают участие свыше 200 военнослужащих и задействовано более 50 военной техники», - говорится в заявлении.

В пресс-службе также сообщили, что в ходе подготовки военнослужащие совершенствуют навыки вождения боевыми машинами по пересечённой местности и на плаву, а также отрабатывают ведение огня из вооружения бронетранспортёров по различным мишеням.