Аналитик рассказала, почему конкуренция за рабочие места в России снизилась вдвое Фото: Иван ВИСЛОВ

С начала текущего года резко растет число вакансий, а конкуренция за рабочее место в России во всех сферах снизилась примерно вдвое. Такую статистику привела руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова, отметив, что этот показатель стал самым низким за всю историю рынка.

Среди причин таких перемен специалист назвала сокращения числа населения в возрасте 20-24 лет в России. По ее словам, за десятилетие число молодых людей сократилось с 12 с лишним миллионов до семи.

«Мы достигли той самой точки, когда людей на всех стало не хватать», - отметила директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина.

При этом она указала и ситуацию с коронавирусной инфекцией.

«Миллионы заболевших, локдаун, первая-вторая-третья волны, удаленка - кризисная ситуация для каждого из нас. Никто из нас ни с чем таким не сталкивался … У многих возникло желание, а у кого-то необходимость больше внимания уделять семье и близким», - заявила специалист, отметив, что все эти факторы не способствует «новым амбициозным карьерным планам и смене работы».

Кроме того, эксперт указала на уменьшение числа мигрантов. Как она отметила, раньше на многие вакансии, где требовались «молодые, сильные и здоровые», такие как стройки, дорожные работы, брали именно приезжих, однако сегодня с этим возникли серьезные проблемы.

Специалист полагает, что отрасли, где все еще активно используется тяжелый физический труд ждут серьезные проблемы. Однако изменения затронут и другие отрасли, где работодатели должны будут отойти от возрастной дискриминации - «до 40».

«Эти убеждения придется пересмотреть … Молодежь закончилась, ее больше на всех не будет хватать. И с этим нам теперь жить довольно долго», - отметила директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter.