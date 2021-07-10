Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье10 июля 2021 11:21

В России 10 июля 2021 выявлено 25 082 случая заражения коронавирусом

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В России за минувшие сутки выявили 25 082 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией в субботу, 10 июля.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы во всех в 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 12,5 процента не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Кроме того, за сутки зарегистрировали 752 летальных исхода, что является рекордным показателем, а полностью выздоровели 17 750 человек.