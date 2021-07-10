Ученый: шанс заразиться дельта-штаммом коронавируса без маски вдвое выше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вероятность заразиться «дельта» штаммом коронавирусной инфекцией значительно выше, чем обычным. Об этом сообщил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, отметив, что, если человек не носит маску, то этот шанс увеличивается по меньшей мере в два раза.

«Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около трех, а у варианта "дельта" - около пяти ... Вот и главное его отличие от предыдущего варианта», - приводит РИА Новости слова ученого.

Нетесов заявил, что и первым вариантом коронавируса можно было заразиться на улице или в кафе, поэтому необходимо носить защитные средства.

Напомним, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что смертность в стране выросла на 13,9 процента в июне текущего из-за штамма коронавирусной инфекции «дельта».