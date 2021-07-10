Регионам РФ выделят еще более 2,4 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

Российским регионам выделят дополнительно еще более 2,4 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Соответствующие распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Средства направят из резервного фонда правительства, что позволит обеспечить необходимыми примерно 790 тысяч граждан.

Речь идет о тех пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях - лечатся на дому под наблюдением врачей. Все необходимые препараты для лечения коронавируса выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Соответствующие решение было озвучено в минувшую пятницу, 9 июля, на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Глава правительства отметил, что эпидемиологическая ситуация в России остается сложной, и необходимо наращивать объёмы тестирования, чтобы вовремя выявлять заболевших и оказывать им необходимую помощь, сохранять резерв коек в больницах.