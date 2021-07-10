Кузнецова: все российские дети, находившиеся в тюрьмах Дамаска, возвращены в РФ

Анна Кузнецова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все российские дети, находившиеся в тюрьмах Дамаска, возвращены на родину. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в субботу, 10 июля.

«Не осталось совсем детей в тюрьмах Дамаска, все из тюрем вывезены», - приводит ТАСС слова омбудсмена, которая уточнила, что один ребенок остался в приюте Дамаска.

Как отметила Кузнецова, «самая тяжелая ситуация» с возвращением российских детей обстоит с лагерем беженцев Эль-Холь. Она отметила, что российская сторона будет делать все возможное, чтобы вывезти оттуда детей, уточнив, что документы на следующий вывоз детей уже отправлены.

Детский омбудсмен также заявила, что ожидается информация от курдской стороны по количеству российских детей, которых можно будет вернуть ближайшим рейсом из лагеря Эль-Холь. По ее словам, Россия могла бы забрать сразу всех.

«Борт Минобороны, ресурсы позволяют. Но, к сожалению, нам всех [сразу] не отдают, а отдают небольшими группами. Это растягивает работу, которую могли бы завершить за неделю … Но мы должны это делать как возможно», - сказала она, подчеркнув, что Москва будет стараться сделать «максимум» в тех условиях, которые «создает ситуация».

Напомним, сегодня президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб сообщил, что в афганских тюрьмах содержатся россияне.