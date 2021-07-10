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Звезды10 июля 2021 12:56

Жена Петра Мамонова сообщила, что состояние музыканта улучшилось

Источник:kp.ru
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Состояние основателя группы «Звуки Му», музыканта и актера Петра Мамонова, который был госпитализирован с коронавирусной, улучшилось в субботу, 10 июля. Об это сообщила супруга и менеджер артиста Ольга Мамонова, уточнив, что теперь его состояние оценивается как тяжелое, а не крайне тяжелое, как было ранее.

«Сегодня десятый день дыхания, как они [врачи] говорят, на ИВЛ, но все девять суток говорили, что состояние крайне тяжелое, а сегодня вдруг сказали, что состояние тяжелое», - приводит ТАСС словам супруги актера, которая отметила, что очень рада этому.