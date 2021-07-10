Аналитик подсчитал, что «честный» курс рубля отличается от текущего на 10%

Аналитик подсчитал, что «честный» курс рубля на 10% ниже текущего Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валютные операции, которые Банк России совершает в интересах Министерства финансов РФ с начала текущего года, ослабили рубль на 5-10 процентов. Такой вывод сделал генеральный директор УК «Спутник - Управление Капиталом» Александр Лосев, по подсчетам которого без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс российской валюты был бы в пределах 65-70 рублей за доллар.

Минфин РФ направляет на покупки иностранной валюты дополнительные доходы от высокой цены нефти. В мае текущего года ведомство решило отказаться от доллара в структуре ФНБ в пользу других валют, а также золота, которому отведено 20 процентов в объеме фонда.

Операции в интересах министерства проводит Центробанк, при этом регулятор продолжает скупать на рынке только валюту. В этом периоде, в период с 7 июля по 5 августа, объем таких операций должен составить 296 млрд рублей, ежедневно на эти цели собираются выделять 13,5 млрд рублей.

«О значимости этих валютных интервенций говорит тот факт, что рубль перестал быть «нефтяной валютой» и уже никак не реагирует на рекорды стоимости котировок барреля нефти», – приводит РИА Новости мнение аналитика.

Лосев указал на то, что в разгар пандемии в прошлом году, когда стоимость барреля нефти упала до 32 доллара, стоимость американской валюты была почти такой же, однако сегодня - около 72 рублей в связи с тем, что не было таких интервенций против рубля.

Специалист полагает, что вопреки многолетним заявлениям Центробанка о том, что в стране установлен режим плавающего валютного курса, рубль к доллару не плавающий, а биржевой, и его курс определяется балансом спроса и предложения валюты на биржевых торгах, где регулятор ежедневно по поручению Минфина занимается валютными инвенциями, которые направленны на ослабление рубля.