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Спорт10 июля 2021 14:43

Футбольную ассоциацию Англии оштрафовали за использование болельщиками лазерной указки на ЕВРО-2020

В полуфинале англичане светили лазерной указкой в глаза вратарю датчан
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Матч чемпионата Европы – 2020

Матч чемпионата Европы – 2020

Фото: REUTERS

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии на 30 тысяч евро по итогам полуфинального матча чемпионата Европы – 2020 против сборной Дании. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Напомним, в минувшую среду, 7 июля, сборная Англии обыграла в полуфинале команду Дании со счетом 2:1. Второй мяч забил Гарри Кейн, добив мяч в сетку после нереализованного пенальти.

Как сообщается, в ходе пробития одиннадцатиметрового болельщики английской сборной светили лазерной указкой в глаза вратарю датчан Касперу Шмейхелю.

Финал Евро-2020 пройдет в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в 22:00 по московскому времени. На поле встретится команды Италии Англии. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Как писал сайт kp.ru, миллионы летающих муравьёв, которые часто появляются в Великобритании в летнее время, могут оказаться на лондонском стадионе во время финального матча, и создать неудобство двум сборным.