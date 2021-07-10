Путин поддержал идею создания отдельных казачьих подразделений в составе Росгвардии

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании в составе Росгвардии отдельных казачьих подразделений. Об этом сообщил полпред российского лидера в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

Ранее постпред главы государства сообщил, что терское войсковое казачье общество может наладить сотрудничество с воинскими частями Министерства обороны России и частями Росгвардии, отметив, что казаков могут привлекать к охране и защите государственных объектов и обеспечению общественной безопасности.

«Я считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Эту инициативу нашу поддержал, по сути, президент. Я написал ему бумагу соответствующую, и она, эта инициатива, была поддержана, на базе Росгвардии создавать подразделения», - сообщил Чайка в субботу, 10 июля, в ходе своего выступления в Нальчике на Евразийском форуме казачьей молодежи «Казачье единство-2021».

Чайка уточнил, что речь идет о чисто казачьих формированиях.

«Батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать», - отметил он.