Парашютиста унесло ветром во время учений Sea Breeze на Украине

Парашютиста унесло ветром во время учений Sea Breeze Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время военных учений НАТО Sea Breeze в Черном море парашютиста унесло ветром, сообщила пограничная службы Украины.

Инцидент произошел при десантировании парашютиста с вертолета на остров Змеиный. Резким порывом ветра его унесло на значительное расстояние от острова, из-за чего он был вынужден спуститься среди моря, сказано на сайте ведомства.

На поиски парашютиста отправились украинские пограничники. Он тщательно обследовали территорию десантирования и обнаружили военного примерно в полутора километрах от острова Змеиного. Десантник был передан медицинским работникам, позже он рассказал, что чувствует себя нормально.

Напомним, пресс-секретарь Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джон Кирби заявил, что Россия никак не препятствует проведению военных учений НАТО Sea Breeze 2021.

Как писал сайт kp.ru, авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа провели учебно-боевые полеты над акваторией Черного моря на фоне маневров Sea Breeze. В учениях приняли участие более десяти самолетов. Черноморский флот задействовал многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, а Южный военный округ – истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.