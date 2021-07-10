Литва установила первые 500 метров забора из колючей проволоки на границе с Белоруссией Фото: REUTERS

Литовские военные установили первые 500 метров ограждения на границе с Белоруссией, которое, как предполагают литовские власти, должно стать препятствием для проникновения нелегальных мигрантов в страну.

Как рассказал в эфире литовского радио LRT командир инженерного батальона имени Юозаса Виткуса полковник-лейтенант Павелас Елькинас, ограждение из колючей проволоки установлено в зоне ответственности пограничной заставы в городе Друскининкай на юге Литвы. По словам Елькинаса, прорваться через забор почти невозможно. Он отметил, что преодолеть ограждение помогут кусачки и, возможно, взрывчатка.

В начале июля 2021 Вильнюс объявил режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов из Белоруссии.

Сайт kp.ru разбирался, насколько эффективно стена на границе Литвы с Белоруссией защитит Европу от нелегальных мигрантов.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предположил, что Минск использует нелегальных мигрантов как ответ Белоруссии на санкции, введенные Евросоюзом.