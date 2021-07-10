Православные отметят Петров день 12 июля

Святые апостолы Петр и Павел Фото: другой источник.

В понедельник, 12 июля, православные России отметят День апостолов Петра и Павла. Праздник приобрел статус великого в 324 году, когда появились первые храмы, построенные в честь апостолов.

Святой Петр ( при рождении Симон) был сыном рыбаков и унаследовал это ремесло от родителей. Согласно библейской легенде, с Иисусом его познакомил брат Андрей, после чего Петр стал участником многих евангельских событий. Он защищал Иисуса от тех, кто пришел с Иудой, при этом Петр в ту ночь трижды отрекся от Христа, но покаялся и был прощен им. Когда случилось воскрешение Иисуса, Петр пошел странствовать по миру и рассказывал людям истории о Христе.

Апостол Павел (при рождении Савл) был гонителем христиан. По преданию во время путешествия в Дамаск к нему обратился Иисус, который осветил путь Павлу. Через три дня будущий апостол крестился и с тех пор стал проповедовать учения Христа.

Существует множество примет на день Петра и Павла. Так, рыбакам в этот день рекомендуется молиться об успешном улове. Тем же, кто дождется восхода солнца, согласно приметам становится счастливым. Также в этот день советуют играть пышные свадьбы и купаться.

Вместе с тем на день Петра и Павла не рекомендуется убираться дома, ругаться и думать о плохом. Верующие считают, что в этот день нужно стремиться к примирению со всеми внутренними конфликтами.