Россиянам запретили посещать украинские магазины Фото: архив Алексея Журавко

В украинском городе Черновцы россиянам запретили входить в магазины. На дверях городских маркетов развесили таблички перечеркнутой свиньи в цветах российского флага.

Таким образом владельцы магазинов обходят запрет на использование слова «Россия» и однокоренных ему слов, одновременно давая россиянам понять, что их присутствие в заведении не приветствуется. Тем временем бывший депутат Верховной рады, президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко рассказал, что подобные таблички висят не только в магазинах Черновцов, но и в других городах Украины, главным образом на западе страны.

«Это и есть гибридная война, в которой сеют ненависть ко всему русскому, чтобы потом убивать. Еще пять лет такой пропаганды и гибридной войны — и мы сможем увидеть, когда русскоязычных людей будут закалывать вилами прямо на улице либо же сгонять их в дома, сараи и сжигать, крича при этом: «Русские свиньи, вам не место в Украине!» – сказал экс-депутат Рады.

Сайт kp.ru писал о том, как Украина докатилась до открытого апартеида в отношении русских.

Ранее Верховная рада приняла закон о «коренных народах Украины», в котором не нашлось места русским. Инициатором документа выступил президент республики Владимир Зеленский.