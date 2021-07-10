Разведку США высмеяли за использование фотошопа Фото: Shutterstock

Национальную разведку Соединенных Штатов (ODNI) высмеяли за использование фотошопа при редактировании фотографии сотрудников ведомства.

Фотография была опубликована в докладе «Наем и удержание представителей меньшинств, женщин и инвалидов в разведывательном сообществе США». На ней среди прочих были изображены женщина в инвалидном кресле и слепой мужчина. Представитель Республиканской партии и автор подкастов Люк Томпсон обнаружил, что на оригинальном снимке их не было, передает New York Post.

Политик предположил, что снимок был скачан с фотостока и отредактирован в фотошопе. «Siri, покажи мне худшее использование стоковых фотографий за всю историю», – пошутил он.

Глава национальной разведки Эврил Хэйнс ответила, что ведомство должно «отражать разнообразие Америки, демонстрируя среду, где могут развиваться профессионалы».

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон попросил свою пресс-службу заретушировать на фото его волосы.