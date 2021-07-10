В офисе Зеленского поставили под сомнение завершение строительства «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

Власти Украины уверены, что возможность прекращения строительства газопровода «Северный поток – 2» еще существует, заявил заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква.

Как сказал Жовква в интервью изданию «Телеграф», «спекуляции» о том, что проект уже почти реализован – преувеличение. По мнению представителя офиса Зеленского, строительство газопровода можно прекратить на любом этапе.

Кроме того, Жовква заявил, что проект несет угрозу безопасности Украины и всей Европы. Вслед за «Северным потоком – 2» могут появиться и другие энергетические проекты, предположил он.

Как писал сайт kp.ru, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что «Северный поток – 2» может быть не завершен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод «оружием» против Незалежной и европейских стран, а также обещал обсудить этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая не раз говорила, что немецкая сторона выступает за проект, и не изменит своей позиции по «Северному потоку – 2».

Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG, сообщил, что морская часть первой нитки трубопровода технически завершена.