В Германии ввели режим ЧС из-за хакерской атаки Фото: REUTERS

Власти федеральной земли Саксония-Анхальт в Германии ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с хакерским атаками в округе Анхальт-Битерфельд.

Как передает радиостанция Deutschlandfunk, киберпреступники совершили атаку на компьютерную систему округа несколько дней назад, почти полностью парализовав ее работу. В результате тысячи граждан были лишены возможности получить социальные выплаты.

Злоумышленников подозревают в вымогательстве: они зашифровали данные и требовали определенною сумму в обмен на их разблокировку.

Как писал сайт kp.ru, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные осведомленные источники сообщило, что сервера Национального комитета Республиканской партии Соединенных Штатов на прошлой неделе подверглись очередной хакерской атаке.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что у американских властей нет информации о причастности правительства России к кибератакам на Соединенные Штаты.