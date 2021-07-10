Российские военные следят за действиями ракетного катера Греции в Черном море Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военнослужащие Черноморского флота начали слежение за действиями ракетного катера ВМС Греции Daniolos, сообщил Национальный центр управления обороной России.

Судно вошло в акваторию Черного моря в субботу, 10 июля.

Как писал сайт kp.ru, несколько дней назад в Японское море вошел разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy-de-Lome, за перемещениями которого начали наблюдать силы Восточного военного округа.

Напомним, ранее британский эсминец Defender нарушил российскую границу у мыса Фиолент в Черном море. После нескольких предупреждений российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу рядом с эсминцем.

В Национальном центре управления обороной сообщали, что российский Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО и других стран-участников учений Sea Breeze в акватории Черного моря.